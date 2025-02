Legionellen Wenn der Wasserdampf krank macht - so kann man vorbeugen

Legionellen sind Bakterien, die in warmen, stehenden Wasserquellen wie Wasserleitungen und Whirlpools vorkommen können. Diese Bakterien können schwere Lungenerkrankungen verursachen, die als Legionärskrankheit bekannt sind. Übertragen werden sie nicht durch das Wasser selbst, sondern durch das Einatmen von feinen Wassertröpfchen, wie sie in Duschen oder Klimaanlagen vorkommen können. Besonders gut entwickeln sich Legionellen bei Wassertemperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius.

Legionellen im Trinkwasser

Ist es gefährlich, Wasser mit Legionellen zu trinken? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt dazu: "Beim Trinken von erregerhaltigem Wasser besteht in der Regel keine Infektionsgefahr, da die Legionellen im Magen von der Magensäure abgetötet werden. In seltenen Fällen erfolgt die Ansteckung, wenn kontaminiertes Wasser beim Verschlucken versehentlich in die Luftröhre gelangt."

Legionellen abtöten Dusche

In einem Haus mit zentraler Wassererwärmung und zentralem Warmwasserspeicher sollte die Reglertemperatur am Trinkwassererwärmer auf mindestens 60 Grad C eingestellt sein. Die Wassertemperaturen im Leitungssystem sollten an keiner Stelle Temperaturen unter 55 Grad C aufweisen, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.