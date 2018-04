Schrecksekunde am Bahnsteig Leerer Kinderwagen in Rosenheim von Güterzug erfasst

Die 27-jährige Frau wartete mit ihrem Kind an der Hand am Bahnsteig als der Güterzug durch den Bahnhof fuhr. Der Sog des Zuges war so groß, dass der Buggy erfasst wurde. Der Kinderwagen geriet unter den Zug wurde völlig zerstört.

Lokführer fährt weiter - Mutter erleidet Schock

Der Lokführer bekam offenbar von all dem nichts mit, deshalb fuhr der Zug ohne Halt weiter. Die Mutter war geschockt. Sie wurde von zwei Bundespolizisten zunächst vor Ort betreut und anschließend noch bis zum Wohnort begleitet.

Kinderwagen am Bahnsteig immer sichern

Hinweisschild der ÖBB am Bahnhof Schaftenau unweit Kufstein

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Kinderwagen, sofern die Bremse nicht eingelegt wurde, am Bahnsteig immer festgehalten werden sollten. Bei ähnlichen Unfällen in Linz und Salzburg sind seit 2015 zwei Kleinkinder ums Leben gekommen. Daraufhin führte die Österreichische Bundesbahn Halteschlaufen an den Bahnsteigen ein, an denen Kinderwägen befestigt werden können (siehe Foto). Seit 2017 werden diese Halteschlaufen in Österreich montiert. Inzwischen gibt es sie schon recht flächendeckend, und sie sollen an jedem Bahnhof montiert werden, erklärte eine ÖBB-Sprecherin auf Anfrage dem Bayerischen Rundfunk.