LED Lampe Warum Lampen mit fest verbauten LEDs durchaus nachhaltig sein können

"Waren im März 2016 bei 29 Prozent der angebotenen Wohnraumleuchten in Baumärkten die LED-Lampen nicht wechselbar, so sind es Ende Oktober bereites 42 Prozent."

Warum fest verbaute LEDs sinnvoll sind

Wie zuverlässig sind die Angaben zum Lebensalter der LED?

Grundsätzlich gilt: Die lichtemittierenden Dioden - kurz LEDs - sind in Sachen Lebensdauer und geringem Stromverbrauch den herkömmlichen Glühbirnen weit überlegen. So überlegen, dass früher übliche Langzeittests bis zum Totalausfall bei LEDs nicht mehr möglich bzw. den Herstellern nicht mehr zuzumuten sind. Die EU schreibt deshalb Rahmenbedingungen für die Angabe der Lebensdauer vor: So darf beispielsweise bei 6.000 Betriebsstunden höchstens jedes zehnte Birnchen kaputtgehen. Und auch nach dieser Zeit müssen die LEDs noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Leuchtkraft erreichen können. Was die Angaben zur Lebenserwartung auf den Verpackungen angeht, heißt das aber: Es sind keine Erfahrungswerte, sondern nur hochgerechnete Werte, sprich Prognosen zur Lebensdauer, die die Hersteller für ihre Leuchten angeben.

"Wir haben zwar eine Marktaufsicht, aber die ist nicht so ausgestattet, dass sie einen sehr großen Teil der Produkte überprüfen könnte. Wenn also etwas ausfällt oder auffällt, dann nur in einzelnen Fällen."

Warum fest verbaute LEDs sich ökologisch rentieren können

Grundsätzlich bemisst sich der Preis für eine Leuchte und die Leuchtmittel nicht am vagen Versprechen der Lebensdauer, sondern an der Lumenzahl bzw. der Helligkeit.

"Zum Beispiel vier Stunden, also im Sommer weniger und im Winter länger, aber im Mittel vier Stunden täglich. Dann rechnet sich das sehr schnell, innerhalb weniger Monate oft. Es sei denn, ich setze auf ein Designprodukt, was nach oben offene Preise erwarten lässt."

In vielen Einrichtungshäusern gibt es mittlerweile überwiegend Leuchten mit fest installierten Lampen. Auch wenn beispielsweise die XXXL-Gruppe, eine der größten Möbelhändler in Deutschland, auf Anfrage mitteilt: "Wir führen in unserem Sortiment auch eine große Auswahl an Beleuchtungskörpern mit wechselbaren Leuchtmitteln. Dieser Anteil steigt derzeit sogar stark an, da wohnliche Leuchten wieder stark im Trend liegen und aufgrund deren Größe sich die Vorrichtung zum Wechseln von Leuchtmitteln gut umsetzen lässt."