Lebensretterin geheiratet Emotionen pur! Gerhard hat unwissentlich seine Lebensretterin geheiratet

Viele, viele Jahre später ging er, mittlerweile längst glücklich verheiratet, mit seiner Frau wieder an jenem See spazieren, als Gerhard von seinem Schutzengel erzählte. Daraufhin kam raus, dass seine Frau Alexandra ein einziges Mal im Leben als Kind in diesem See war und damals einem Jungen das Leben gerettet hat. Ohne es zu wissen, haben sich die beiden also durch Zufall wiedergefunden, geheiratet und im Nachhinein wurde beiden erst bewusst, dass Alexandra in Wirklichkeit Gerhards Schutzengel war. Was in dem Ehepaar vorgegangen ist, als dieser Zufall ans Licht kam – das ganze wunderbar emotionale Gespräch mit Marcus Fahn können Sie oben nochmal nachhören.