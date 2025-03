Lebensmittelretter Lebensmittel retten ganz einfach

Knapp 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr im Müll, so das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft . Wirft man Lebensmittel in die Tonne, waren auch die investierte Arbeitszeit und Ressourcen zur Herstellung umsonst. Für Daniela Schnagl-Vitak aus Olching war das Motivation genug, um vor einigen Jahren die Lebensmittelretter ins Leben zu rufen.

Vom Supermarkt zu den Lebensmittelrettern

Angefangen hat alles 2021 in Olching in Oberbayern. Doch schon bald expandierte das Projekt, sodass heute 300 Ehrenamtliche, in ganz Deutschland verteilt, Lebensmittel aus Supermärkten und Co. retten. Anders als bei anderen Lebensmittelrettungsaktionen stehen die Retter im direkten Kontakt mit den Supermärkten, Bauern und anderen Händlern. Deshalb wissen sie immer genau, in welchem Zustand die Lebensmittel bei ihnen ankommen.