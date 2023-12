Lebendkrippe Adventskalender Türchen 12: Echte Menschen und Tiere leben 24 Tage in der Krippe

Adventskalender-Halbzeit heute - Türchen 12 in unserem BAYERN 1 Adventskalender: Sie raten am Ende, wie immer: Ist die Geschichte echt oder echt erfunden?

"Heute schauen wir nach Prötz an der Waldnaab. Das ist in der Oberpfalz. Dort wird seit den 50er Jahren immer im Advent eine Lebendkrippe aufgebaut. Das Besondere: Maria, Josef, die Hirten, und sogar Ochs und Esel werden von echten Menschen aus Prötz dargestellt, die in dieser Krippe vom 1. bis zum 24. Dezember wohnen. 24 Stunden täglich, 24 Tage lang. Nur das Jesukindlein ist eine Puppe aus dem 18. Jahrhundert. Klar, ein echtes Baby kann man ja nicht 24 Tage in einer Krippe wohnen lassen. Das ist so ein besonderes Erlebnis, dass die Prötzer Krippe inzwischen sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen hat ... sagt man. Echt jetzt?! Oder ist es echt erfunden?"