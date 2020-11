Last Christmas Das wussten Sie noch nicht über den Klassiker

"Last Christmas" ist der Weihnachtshit - doch wussten Sie, dass er eigentlich für einen anderen Feiertag bestimmt war? Noch mehr Fakten rund um "Last Christmas".

Entweder man hasst den Weihnachtsklassiker oder man liebt ihn: "Last Christmas" spaltet die Gemüter und doch läuft der Song jedes Jahr wieder rauf und runter.

Hier sind ein paar Fakten, die Sie vielleicht noch nicht über "Last Christmas" von Wham! wussten.

Wo wurde das Video von "Last Christmas" gedreht?

Man sollte meinen, dass der Videoclip zu "Last Christmas" in einem Luxus-Ski-Ort wie zum Beispiel Aspen gedreht wurde. Doch das war tatsächlich nicht der Fall. Das Video zu "Last Christmas" wurde im hübschen Saas-Fee in der Schweiz gedreht. Der Wintersportort liegt in der Nähe der italienischen Grenze im Kanton Wallis.

Wer waren die Frauen im Video von "Last Christmas"?

Hauptdarsteller waren die damaligen Frontmänner von Wham!: George Michael und Andrew Ridgeley sowie ihre Backround-Sängerinnen Shirlie und Pepsi. Und auch Freunde der Band sind 1984 extra angereist, um im Video mitzuspielen.

Helen "Pepsi" DeMacque-Crockett und Shirley "Shirlie" Holliman gründeten übrigens nach der Auflösung von Wham! ebenfalls eine Band. Sie nannten sich Pepsi & Shirlie, trennten sich aber 1991 wieder.

Statt "Last Christmas" sollte es eigentlich "Last Easter" heißen

George Michael hatte den Song ursprünglich für Ostern vorhergesehen. BAYERN 1 Musikchef Martin Pohlers erklärt Ihnen hier, wie es dazu kam, dass er doch an Weihnachten 1984 veröffentlicht wurde:

Was war eigentlich auf der B-Seite der Platte?

Da in den 80ern Singles noch auf Vinyl gepresst, also als Platten, auf den Markt gebracht wurden, stellt sich die Frage, welcher Song eigentlich auf der B-Seite war. "Everything She Wants" war es. Der Song wurde schaffte es im Januar 1985 sogar in die Charts.

Wer hat alles "Last Christmas" gecovert?

Unzählige Künstler haben sich an einer Coverversion von "Last Christmas" versucht. Unter anderem auch Gwen Stefani, The BossHoss, Caught In The Act, Whigfield, Ariana Grande, Savage Garden, Atomic Kitten, Matthias Reim, Taylor Swift, Nicole, Ricky Martin und auch Helene Fischer. Aber ans Original kommt einfach keiner ran.