Lagerhalle in Roth brennt Entwarnung der Polizei – Rauchwolke wohl nicht giftig

Die Rauchwolke, die über Roth zieht, ist nach Angaben der Polizei nicht akut gesundheitsschädlich. Eine Lagerhalle ist in den frühen Morgenstunden in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, können nach aktuellen Messungen der Feuerwehr in dem Rauch keine akut gesundheitsschädlichen Konzentrationen festgestellt werden. Dennoch bittet die Polizei Anwohner vorsichtshalber, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Rauch nicht einzuatmen. Die Polizei hatte zunächst vor einer womöglich giftigen Rauchwolke gewarnt.

Polizei beobachtet Rauchwolke per Hubschrauber

In der Lagerhalle hatte sich Aluminiumpulver entzündet. Beim Verbrennen von Aluminium werden aber keine giftigen Dämpfe freigesetzt, gab der Eigentümer der Lagerhalle, die Carl Schlenk AG, auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Der schwarze Rauch entstehe durch das Verbrennen der Bausubstanz des Gebäudes, so die Firma. Die Rauchwolke breitet sich bislang über Roth in Richtung Norden aus. Ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei ist im Einsatz und beobachtet die Ausbreitung der Rauchwolke, so die Polizei.

Lagerhalle wird kontrolliert abgebrannt

Die Lagerhalle, in der Leichtmetalle und Holzpaletten gelagert sind, brennt aktuell weiter. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Da der Brand nicht abgelöscht werden kann, lassen die rund 150 Einsatzkräfte die Halle kontrolliert abbrennen. Die Feuerwehr wird voraussichtlich noch mehrere Stunden damit beschäftigt sein. Der Brand klinge aber langsam ab, so dass damit zu rechnen sei, dass sich die Rauchentwicklung reduziere, hieß es. Die Barnsdorfer Hauptstraße ist für mindestens 24 Stunden gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

Keine Verletzten

Das Feuer war gegen 5.45 in einer Lagerhalle im Rother Ortsteil Barnsdorf ausgebrochen. Ein angrenzendes Wohnhaus musste geräumt werden. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, so die Polizei.