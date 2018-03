An der SPD-Zentrale Kurden protestieren in München gegen Besetzung von Afrin

Rund 20 Aktivisten der prokurdischen Gruppe "Bündnis für Afrin" hat sich in die bayerische SPD-Zentrale in München begeben, um mit Abgeordneten über die türkische Besetzung in Nordsyrien zu reden.

Von: Henning Pfeifer