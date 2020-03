Kürbiskernöl lagern Wie lange ist Kürbiskernöl haltbar?

Kürbisöl lagern

Die bayerische Verbraucherzentrale rät dazu Kürbiskernöl, wie alle anderen Öle auch kühl und dunkel zu lagern. Das Öl mag weder Sauerstoff noch Wärme oder Licht. Ideal wäre eine Temperatur unter 18 Grad Celsius. Lassen Sie das Öl niemals unverschlossen. Das Kürbisöl ist deshalb so leicht verderblich, weil es in den wenigsten Fällen raffiniert wird, so die Verbraucherzentrale.

Noch nicht geöffnetes Kürbiskernöl ist in der verschlossenen Flasche bis zu einem Jahr haltbar. Geöffnet sollten Sie es möglicht rasch verbrauchen. Stellen Sie die geöffnete Ölflasche in den Kühlschrank.

Kochen mit Kürbiskernöl

Grundsätzlich gilt: Je kürzer die Lagerzeit von Öl, desto frischer und vollnussiger ist der Geschmack.

Kürbiskernöl darf keinesfalls erhitzt werden, denn dabei verliert es einen Großteil der wertvollen Inhaltsstoffe. Am Besten eignet sich Kürbiskernöl für Salate. Wenn Sie das Öl mit etwas Warmen, wie Suppe essen wollen, dann geben Sie es erst direkt vor dem Essen in die warme Speiße.

So gesund ist Kürbiskernöl

Seine sattgrüne Farbe erhält Kürbiskernöl durch einen hohen Chlorophyll-Gehalt. Grüne Lebensmittel, die viel Chlorophyll enthalten, erhöhen in Kombination mit Eisen die Menge des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Damit kann Kürbiskernöl den Cholesterinspiegel senken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Mit seinem hohen Vitamin-E-Gehalt gilt Kürbiskernöl natürliches Anti-Aging-Mittel.

Kürbiskernölflecken: Waschen mit Sonnenlicht

Kürbiskernöl ist lichtempfindlich. Dadurch lassen sich diese Ölflecken ganz leicht durch die Kraft der Sonne entfernen. Hängen Sie die verschmutzte Wäsche in die Sonne, bis der Fleck verschwunden ist und waschen Sie das Stück wie gewohnt.

