Kuchen ohne Ei Backen ohne Ei - so einfach lassen sich Eier ersetzen

Eier ersetzen mit Sahne

"Neben den backtechnologischen Eigenschaften dienen Eier der Geschmacksverbesserung. Wenn das egal ist, können Sie die Flüssigkeit einfach durch Sahne ersetzen", sagt Konditor Robert Döppert.

Damit der Kuchen am Ende auch schmeckt, sollten Sie nur etwa die Hälfte der im Rezept angegebenen Eier durch Sahne ersetzen, dann ist der geschmackliche Unterschied nicht so groß.

Als Faustregel: Konditoren berechnen ein Ei mit circa 50 Gramm Flüssigkeit. Bei vier Eiern könnten Sie also zwei Eier durch 100 Gramm Sahne ersetzen.