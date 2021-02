Kuchen ohne Butter Rezept für Angel Food Cake

Zutaten für den Angel Food Cake

Für die Kokoscreme

Zubereitung - Angel Food Cake

Mischen Sie Mehl und Stärke und sieben Sie die Mischung zweimal. So wird der Teig schön fluffig. Geben Sie in eine zweite Schüssel 10 Eiweiß und eine Prise Salz. Beginnen Sie das Eiweiß zu schlagen und geben Sie Zitronensaft, Backpulver und Zucker dazu. Das geschlagene Eiweiß sollte Fäden ziehen. Dann ist es fertig. Sieben Sie nun ein drittes Mal die Mehl-Stärke Mischung zum Eiweiß. Vorsichtig unterheben, sodass eine homogene Masse ensteht. Der Teig kommt jetzt in eine ungefettete(!) Kuchenform mit Rohrboden und wird 35-40 Minuten bei 180° Ober-/Unterhitze gebacken.