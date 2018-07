In München und Nürnberg Kroaten feiern Einzug ins WM-Halbfinale

Etwa 1.000 Menschen haben auf der Münchner Leopoldstraße den Sieg der kroatischen Nationalmannschaft gegen Russland bei der Fußball-WM gefeiert. Auch in der Nürnberger Innenstadt versammelten sich zahlreiche Fans und bejubelten den Einzug ihres Teams ins Halbfinale.

Nach dem nervenaufreibenden Sieg im Elfmeterschießen gegen Russland gab es auch in Bayern für die Fans der kroatischen Mannschaft kein Halten mehr. Rund 1.000 Menschen verwandelten die Leopoldstraße im Münchner Stadtteil Schwabing innerhalb von Minuten in eine Partymeile. Autohupen konkurrierten mit Jubelgesängen und -rufen. Kaum einer, der nicht eine kroatische Flagge mit den Farben Rot, Weiß und Blau schwenkte oder ins Gesicht gemalt hatte.

In anderen Münchner Stadtteilen fuhren Fans ebenfalls stundenlang hupend und singend durch Haupt- und Nebenstraßen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, blieben die Siegesfeiern friedlich.

Riesenfreude auch in Nürnberg

Auch in der Nürnberger Innenstadt versammelten sich der Polizei zufolge jubelnde Fans. Der eh schon lange Fußballabend ging in die Verlängerung. Die Party dauerte bis in den frühen Morgen.

Kroatien steht nun zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem WM-Halbfinale. Am Mittwoch trifft der Geheimfavorit auf England, das Schweden besiegte.