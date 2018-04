Kriminalstatistik 2017 Oberfranken gilt als sichere Region – Aufklärungsquote gestiegen

Oberfranken ist eine sichere Region: So fällt zumindest die Bilanz der aktuellen Kriminalstatistik der oberfränkischen Polizei für das Jahr 2017 aus, die in Bayreuth vorgestellt wurde. Die Aufklärungsquote liege erneut über dem landesweiten Durchschnitt, hieß es seitens der Polizei.

Die oberfränksiche Polizei hat heute (Dienstag, 03.04.18) in Bayreuth die aktuelle Kriminalstatistik vorgestellt. Demnach ist Oberfranken eine sicherer Region. Die Aufklärungsquote liege erneut über dem landesweiten Durchschnitt, hieß es seitens der Polizei. Allein im vergangen Jahr wurden rund 49.000 Straftaten registriert. Im Vergleich zu 2016 ist das ein Rückgang um 8,4 Prozent. Besonders stark – und zwar um 30 Prozent – sank die Zahl der Straftaten im Bereich Bayreuth.

Mehr Sicherheit im Grenzgebiet

Auch in Coburg und Hof seien leichte Rückgänge zu verzeichnen. Ein Steigerung der Straftaten um zehn Prozent liege allerdings in Bamberg sowie in den Landkreisen Bamberg und Wunsiedel vor. Besonders hervorgehoben hat die Polizei bei der Vorstellung ihrer Kriminalstatistik die Polizeiinspektion Fahndung (PIF) in Selb. Seit Oktober 2016 sorgt die PIF mit der neuen Polizeiwache Selb für die Sicherheit in der Grenzregion zu Tschechien.

Neue Herausforderungen

Dennoch steht die Polizei immer wieder vor neuen Herausforderungen, wie etwa der "Reichsbürgerbewegung". Bis Ende des vergangenen Jahres wurden insgesamt 557 Personen in Oberfranken zur Überprüfung gemeldet. 56 davon konnten als Reichsbürger identifiziert werden. Auch die "Maschen" der Betrüger nehmen immer wieder andere Formen an. Insbesondere der Betrug mit dem "Falschen Polizeibeamten" aber auch der "Enkeltrick" sowie betrügerische Gewinnversprechen werden häufig angewandt.