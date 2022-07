Kreatives Eishäuschen Eine Telefonzelle als "Eishäusle"

In Westerheim hat ein Gastwirt seine Kreativität unter Beweis gestellt und eine alte Telefonzelle in ein 24-Stunden "Eishäusle" umfunktioniert. Während des Lockdowns hat Eric Goll Eis aus seinem kleinen Kiosk, den er sich im Hof aufgestellt hatte, verkauft. Jetzt ist das Personal wieder im normalen Betrieb eingespannt und eine neue Idee musste her.