Korinthen Rosinen, Sultaninen, Korinthen - was ist der Unterschied

Auch wenn manche sie so gar nicht mögen: Sie gehören in den Kaiserschmarrn oder in den Apfelstrudel - Rosinen. Doch da gibt es noch Sultaninen und Korinthen. Wie unterscheiden sich die Trockenbeeren - das haben wir Ernährungswissenschaftlerin Silke Noll von der Verbraucherzentrale Bayern gefragt. Sie sagt:

Rosinen

Sultaninen

"Während die Rosine einfach an der Luft getrocknet wird und das Ganze so fünf bis sieben Tage dauert, geht das bei der Sultanine eine ganze Ecke schneller. Die Sultanine wird erst besprüht, man sagt, gedippt, mit einer Mischung aus Pottasche und Olivenöl. Dadurch geht die Wachsschicht ab und die Traube trocknet schneller aus. In drei bis fünf Tagen ist die schon trocken." Und das sei genau der Grund, warum Rosinen teurer verkauft werden - eben, weil sie länger in der Trocknung brauchen.