Kommt der Winter noch? Wird es 2020 nochmal richtig Winter?

Ein besonders warmer Januar, ein milder Februar, da stellt sich die Frage: Kommt der Winter 2020 überhaupt noch?

Wie war der Winter in den letzten Jahren?

Ähnlich schneearm waren in den letzten 20 Jahren die Winter 2006/07 und der darauf folgende 2007/08. Da hatten die Kinder in Bayern auch wenig Möglichkeit mit dem Schlitten loszuziehen.

Wintereinbruch im März?

Laut BAYERN 1 Wetterexpertin Hana Hofman können wir im Februar nicht mehr mit einem richtigen Wintereinbruch rechnen, aber im März könnte schon noch das ein oder andere Schneeflöckchen seinen Weg zu uns finden. Aber sicher ist nichts. Wenn man sich jedoch die Winter 2006 und 2007 ansieht, dann lag gerade in diesen so schneearmen Wintern Ende März noch einmal für ein paar Tage Schnee und das in fast ganz Bayern.

Schnee an Ostern?

Da Ostern 2020 erst relativ spät ist, kann man jetzt noch keine Aussage tätigen. Der Volksmund sagt zwar: "Grüne Weihnacht - weiße Ostern." Da aber Ostern erst am Wochenende vom 11. April 2020 ist, heißt es auch, je später Ostern, desto unwahrscheinlicher sind weiße Ostern. Eine wirkliche Prognose kann man jedoch erst zu Beginn der Osterferien aufstellen, so BAYERN 1 Wetterexpertin Hana Hofman.