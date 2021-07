Kokosnuss öffnen So öffnen Sie eine Kokosnuss richtig

Das Wichtigste ist - wie immer in der Küche - das richtige Werkzeug. Dazu müssen Sie bei einer Kokosnuss an Ihren Werkzeugkasten gehen: Man braucht einen Hammer, etwas Spitzes - wie einen Schraubenzieher oder einen Korkenzieher - und ein Handtuch. BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann stand das erste Mal in einer Folge der Kochshow "The Taste" vor dem Kokosnuss-Öffnungsproblem. Er sagt: