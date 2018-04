Neuer Vorfall nach Brandanschlag Knallkörper vor Flüchtlingsheim in Nußdorf gezündet

Die Asylbewerberunterkunft in Nußdorf am Inn kommt nicht zur Ruhe: Nach dem Brandanschlag vor zwei Wochen ist in der Nacht zu Ostermontag ein lauter Knallkörper gezündet worden. Ein Zeuge sah zwei Personen fliehen.

Von: Martin Breitkopf