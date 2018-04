Festnahme Kleinwallstadt: Auto rast absichtlich auf Kinder zu – Fahrer in U-Haft

Die Kripo Aschaffenburg hat einen Autofahrer festgenommen, der zwei radelnde Jungen in Kleinwallstadt in Angst und Schrecken versetzt haben soll. Der Mann soll gleich zweimal absichtlich auf sie losgefahren sein. Die Kinder konnten sich nur retten, indem sie absprangen.

Zwei zwölf- und dreizehnjährige Jungen waren am Donnerstag gegen 16 Uhr mit ihren Fahrrädern auf einem Parkplatz in der Mainstraße unterwegs, als ein Autofahrer plötzlich den Motor seines Wagens laut aufheulen ließ und mit durchdrehenden Reifen auf die Kinder zufuhr. Sie konnten sich nach eigenen Angaben gerade noch rechtzeitig vor einem Zusammenstoß mit einem Sprung in eine Wiese retten.

Autofahrer verfolgt einen der Jungen

Völlig geschockt trennten sich die beiden Jungen und fuhren in unterschiedliche Richtungen weiter. Der Jüngere war in Richtung Ankergasse unterwegs, als das Auto erneut mit durchdrehenden Reifen frontal auf ihn zufuhr. Auch dieses Mal konnte rettete sich das Kind knapp in eine Wiese. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich am Handgelenk. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Beamte der Kripo Aschaffenburg nahmen den 70-jährigen Autofahrer am Freitag vorläufig fest. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen den Rentner wird wegen versuchten Totschlags, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzungsdelikten ermittelt.