Beide Insassen leicht verletzt Kleinflugzeug überschlägt sich bei Notlandung

Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, kamen der Pilot und die Passagierin mit leichten Verletzungen davon. Der 56-jährige Pilot des Ultraleichtflugzeugs war auf dem Weg von Italien nach Landshut gewesen. Wegen mehrerer Gewitterzellen musste er aber mehrfach die Flugroute ändern, weshalb der Sprit zur Neige ging.

Überschlag auf einer Wiese

So beschloss der Pilot eine Notlandung auf einer Wiese bei Sillersdorf. Beim Aufsetzen brach eine Radaufhängung. Das Flugzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dem Piloten und seiner 49-jährigen Passagierin gelang es herauszuklettern. Beide kamen in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Am Fluggerät entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.