Kipppunkt der Liebe Wann die Liebe endet: Zwei Phasen und der point of no return

Zwei Phasen bis zum Ende einer Liebesbeziehung

Die Forscher untersuchten in ihrer Studie über bis zu 21 Jahre hinweg die Daten von rund 11.300 Personen aus Deutschland, Australien, Großbritannien und den Niederlanden. Dabei stellten sie fest, dass sich das Ende einer Beziehung in der Regel meist jahrelang anbahnt und einem klaren, zweiphasigen Muster folgt:

2. Die terminale Phase

Diese Phase wird durch einen sogenannten Transitionspunkt, einen "point of no return", eingeleitet, der sich oft ab dem zehnten Beziehungsjahr einstellt. An diesem Kipppunkt – etwa ein bis zwei Jahre vor der Trennung – verschärft sich die Unzufriedenheit plötzlich und die Beziehung geht rapide bergab. Einmal überschritten, führt dieser Moment, laut Studie, unweigerlich zur Trennung.