Keyless Auto Warum wir den Autoschlüssel nie wieder ans Schlüsselbrett hängen

Wie funktioniert Keyless-Go?

Auto und Schlüssel kommunizieren per Funksignal. Mit Keyless-Systemen kann man das Fahrzeug öffnen und starten, ohne den Schlüssel aus der Tasche zu nehmen. Das System erkennt per Funksignal, wenn sich der Schlüssel in der Nähe befindet, und entriegelt automatisch die Türen. Auch beim Starten des Motors wird das Signal des Schlüssels überprüft. Diese Technologie bietet zwar hohen Komfort, bringt aber auch Sicherheitsrisiken mit sich, erklärt Katharina Lucà, Unternehmenssprecherin des ADAC.

Ist Keyless-Go sicher?

Nein, leider sind Autos, die mit Keyless, Keyless Go oder Keyless Entry Schlüsseln funktionieren, leichter zu knacken als solche, die mit einfachen Funkschlüsseln ausgestattet sind. So haben Tests des ADAC ergeben, dass von 750 Autos, die mit einem Keyless-System ausgestattet sind, rund 90 Prozent leicht zu öffnen waren. Nur etwa 10 Prozent waren vor Angriffen von Betrügern geschützt und blieben verschlossen. Ob Ihr Auto zu den Fahrzeugen gehört, die diese Sicherheitslücke haben, können Sie beim Test des ADAC nachlesen.

Wie gehen Betrüger vor?

Mithilfe eines speziellen Gerätes in der Nähe des Autoschlüssels und eines zweiten in der Nähe der Autotür kann das Funksignal verlängert werden. Diese sogenannten Reichweitenverlängerer können das abgestellte Fahrzeug öffnen, selbst wenn der Schlüssel im Haus liegt oder Sie damit unterwegs sind und ihn in Ihrer Tasche dabei haben, berichtet der ADAC. Und läuft der Motor einmal, so kann der Dieb mit dem Auto fahren, bis Tank oder Batterie leer sind.