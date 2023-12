Keine Wäsche zwischen den Jahren? Was hat es mit diesem Brauch aus unserem Adventskalender auf sich?

Wäsche waschen in der Weihnachtszeit?

Der Mythos von den Rauhnächten:

"Und heute geht´s eigentlich eher um einen Mythos. Denn rund um die Weihnachtszeit reihen sich ja eine Menge Mythen. So heißt es zum Beispiel, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche waschen soll – und schon gar keine weißen Leinen aufhängen darf.



In dieser Zeit sind nämlich die so genannten "wilden Reiter" unterwegs. Die würden die Leinentücher klauen und im Folgejahr als Leichentuch zurückbringen. Sprich: Dann könnte jemand aus der Familie sterben. Selbst die Wäscheleinen sollten abgemacht werden, weil sich die Reiter sonst darin verfangen könnten. Das würde den Zorn der Reiter auf die Familie ziehen… sagt man. Aber sagt man das echt? Oder ist das echt erfunden?"