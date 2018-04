Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein Kaum Probleme durch Tiroler Blockabfertigung

Die befürchteten Staus sind vorerst ausgeblieben: Trotz angekündigter Blockabfertigung für Lkw an der Grenze Kiefersfelden ist es in der Früh zu keinen Behinderungen gekommen. Weil weniger als 300 Lkw pro Stunde nach Österreich wollten.

"Es tut sich derzeit nichts, null" - so der Kommentar von Thomas Kaltenbacher von der Rosenheimer Verkehrspolizei zur heutigen Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein durch die Tiroler Behörden. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens auch bei den LKW ist es offensichtlich gar nicht nötig, nur maximial 300 LKW pro Stunde über die Grenze in Richtung Brenner zu lassen, weil gar nicht so viele über die Grenze wollen. Deshalb fließt der Verkehr derzeit weitgehend flüssig auf der A93, es gibt keine Staus - weder für LKW noch für PKW.

Polizei: Kein Stau in den nächsten Stunden zu erwarten

Nach Ende des Feiertagsverbots war ein Lkw-Stau erwartet worden, die alle ab fünf Uhr früh wieder fahren durften. Derzeit ist aber alles ruhig, mit Staus ist laut Polizei auch in den nächsten Stunden nicht zu rechnen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hatte die heutige Blockabfertigung unter anderem damit begründet, dass gerade nach Ostern mit einem massiven LKW-Aufkommen gerechnet werden müsse.

Die Rosenheimer Polizei hatte dagegen im Vorfeld nur mit einer "Mini-Blockabfertigung" gerechnet. Momentan findet aber praktisch überhaupt keine Blockabfertigung statt - mangels Masse. Bei früheren Blockabfertigungen hatten sich immer wieder lange Lkw-Staus auf der A93 zwischen Rosenheim und der Landesgrenze gebildet, teilweise über das Inntal-Dreieck hinaus bis auf die A8 München-Salzburg.

Maximal Tempo 80 für alle

Wenn wartende Lkw auf der nur zweispurigen Inntal-Autobahn auf der rechten Spur stehen, kommt es immer auch zu Behinderungen des sonstigen Verkehrs auf der linken Spur. Dort gilt dann für die gesamte Strecke Richtung Kufstein eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h.

Streit um Lkw-Obergrenze geht weiter

"Damit es zu keinem Verkehrskollaps kommt und die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Versorgung der heimischen Bevölkerung und Wirtschaft gewährleistet werden kann, braucht es kontrollierte Maßnahmen", begründet der Tiroler Landeshauptmann Platter erneut die Maßnahme. Beim nächsten Brenner-Gipfel, der für den 12. Juni in Bozen geplant ist, wollen Deutschland und Österreich die Verhandlungen über eine Lkw-Obergrenze wieder aufnehmen.

Schon am kommenden Donnerstag wieder Beschränkungen

Nach der Blockabfertigung heute können sich die Autofahrer auf der Inntalautobahn nur zwei Tage über freie Fahrspuren freuen. Bereits für Donnerstag, 5. April, hat Tirol die nächste Blockabfertigung angekündigt. Warum an einem Tag ohne vorhergehenden Feiertag, wurde nicht begründet. Danach sollen noch mindestens 22 weitere Blockabfertigungen folgen, so der Tiroler Landeshauptmann.