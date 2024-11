Kaugummiautomatenkönig Dieser Schwabe bewahrt unsere bunten Kindheitserinnerungen

Kaugummis aus roten Automaten

Wer erinnert sich nicht? Die roten Metallkästen, die an den Hauswänden in der Nachbarschaft hingen und uns süße Naschereien, Flummis oder kleine Plastikringe versprachen, als wir Kindern waren. Gerhard hält diese Erinnerungen am Leben und sorgt dafür, dass auch heute Kinder noch in den Genuss der Schätze aus Kaugummiautomaten kommen.