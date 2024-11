Kata: Diese Oberbayerin ist Karate-Weltmeisterin

Kampf gegen imaginäre Gegner

Louisa, Schülerin aus Waldkraiburg, ist aktuelle Karate-Weltmeisterin in Kata, einem Bestandteil von Karate, dem Schattenkämpfen. Hier tritt man nicht gegen einen echten Gegner aus Fleisch und Blut an, sondern imitiert einen Karate-Zweikampf. Jede Bewegung, jeder Laut muss sitzen. Mit Disziplin und viel Training hat es Louisa geschafft, die Weltmeisterschaften 2024 in zwei Disziplinen für sich zu entscheiden.