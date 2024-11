Karnevalsvereinigung in Obervolkach Wie ein 26-jähriger eine ganze Gemeinde zusammenhält

Mit Christine Rose spricht Konstantin über seine Leidenschaft für den Fasching und wie es ihm gelingt, diese Tradition in seinem kleinen Dorf am Leben zu erhalten. Konstantin Kraus sagt: "Fasching gibt mir ganz persönlich einen Ansporn, gerade in dieser tristen kalten Jahreszeit zu feiern." Und so auch die älteren Leute im Ort mitzunehmen, ihnen ein wenig Wärme zu schenken.