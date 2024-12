Kardamom Wie wende ich Kardamom an? Der Sternekoch gibt Tipps

"Kardamom hat so ein bisschen was Eukalyptisches."

Kardamom ist ein vielseitiges Gewürz, das besonders gut in der Winterküche zur Geltung kommt. Ob in geschmortem Kraut, Schmelzzwiebeln oder Süßspeisen wie Bratapfel und Apfelkompott – die grünlichen Kapseln verleihen eine besondere eukalyptusartige Frische. Auch in Kombination mit Kaffee ist Kardamom ein echter Genuss.