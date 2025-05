Kann man Gänseblümchen essen? Diese Superkräfte hat das Gänseblümchen

Kleines Blümchen, ganz große Kräfte: Gänseblümchen haben echte Steher-Qualitäten, sie blühen fast das gesamte Jahr und sind sehr genügsam. Sobald es ein paar Tage warm ist, sieht man die ersten Gänseblümchen blühen, so Bayern 1 Gartenexpertin Sabrina Nitsche von Querbeet. Wenn die Sonne scheint, öffnen die Gänseblümchen ihre Blüten und richten sich nach dem Lauf der Sonne aus. Wenn Regen naht, schließen sich die Gänseblümchen. Sie sagen also das Wetter voraus. Nachts halten sie ihre Blütenköpfchen geschlossen und schlafen.



Gänseblümchen nennt man auch Tausendschönchen oder Maßliebchen, ihr botanischer Name ist "Bellis perennis", was man frei mit "immer Schöne" übersetzen kann.

Soll man Gänseblümchen mähen?

Ja, Gänseblümchen soll man mähen. Denn das Mähen macht ihnen weniger aus als gedacht. Gänseblümchen sind sehr robust. Wenn man den Rasen mäht, ist danach wieder mehr Licht und Luft für die Gänseblümchen vorhanden und das schätzen sie. Knospen wachsen schnell nach. Am besten pflücken Sie vor dem Mähen die Gänseblümchen-Köpfchen ab, denn man sie nicht nur bestens in der Küche, sondern auch als Heilmittel verwenden.

Kann man Gänseblümchen essen?

Zierde im Salat und gesund dazu – Gänseblümchen Ja, Gänseblümchen-Blüten kann man essen, besonders, wenn sie im eigenen Garten wachsen. Weil sie da ganz ohne Schadstoffbelastung gedeihen. Entweder isst man die Blüten der Blümchen ganz oder – wenn einem diese zu herb schmecken – zupft man nur die rosa-weißen Blütenblätter ab und genießt diese. Im Frühjahr schmecken die Blüten noch mild. Im Sommer dann wandelt sich der Geschmack der Blüten. Er wird kräftiger und deutlich herber. Übrigens kann man auch die jungen Blätter der Gänseblümchen essen.

Gänseblümchen Salat

Gänseblümchen-Blüten lassen sich wunderbar aufs Butterbrot, auf Suppen oder auch auf Desserts oder Gebäck streuen. Im Salat machen sich einige Blüten gut als essbare Deko und die jungen Blättchen der Pflanze sind eine feine Wildkräuter-Ergänzung. Man sollte sich an den Genuss rantasten, denn manche Menschen vertragen eine große Menge an Gänseblümchen nicht gut.



Sind Gänseblümchen gesund?

Ja, Gänseblümchen sind sehr gesund, denn sie enthalten viele Mineralsstoffe wie Kalium, Calzium und Eisen, sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, Bitterstoffe oder Saponine und auch Vitamin C. Die Inhaltsstoffe der Gänseblümchen wirken entzündungshemmend und schleimlösend. Und sie regen den Stoffwechsel an.

Gänseblümchen haben lange in der Volksmedizin eine Rolle gespielt, sagt Sabrina Nitsche. Man kann die Gänseblümchen-Blüten frisch oder getrocknet als Tee verwenden, dieser hilft bei Abgeschlagenheit, Atemwegsbeschwerden und unterstützt die Verdauung. Wer bekanntermaßen auf Korbblütler allergisch ist, sollte auf Gänseblümchen natürlich besser verzichten.

Als Ölauszug oder als Salbe lindert die Heilkraft des Gänseblümchens Hautreizungen, glättet raue Stellen und wirkt bei kleineren Wunden entzündungshemmend.

Gänseblümchen – gut für Insekten

"Gänseblümchen sind Korbblütler, in der Mitte das Gelbe beim Gänseblümchen sind lauter einzelne, kleine Röhrenblüten. Das heißt, in einem solchen Gänseblümchen sind ganz, ganz viele Einzelblüten drin. In jeder Einzelblüte finden Insekten etwas. Deswegen sind das wirklich Pflanzen, die auch für viele Wildbienen, Bienen und heimische Insekten als Nahrungsquelle wichtig sind", sagt Sabrina Nitsche.

Gänseblümchen aus Rasen entfernen

Deswegen wäre es sehr schade, wenn Sie die Gänseblümchen aus Ihrem Rasen verbannen wollen würden. Wer sie partout loswerden will, muss Folgendes tun, sagt Bayern 1 Gartenexpertin Sabrina Nitsche: "Wenn man nicht möchte, dass sich Gänseblümchen verbreiten, muss man sehr rabiat werden und sie sehr tief mähen. Eventuell muss man sie auch im Wachstum stören, damit sie sich nicht mehr aussäen können. Aber ich bin der Meinung: Ein Rasen ohne Gänseblümchen geht eigentlich gar nicht."

Gänseblümchen Tee selber machen

Wie Sabrina Nitsche Gänseblümchen-Tee zubereitet und wie Sie ganz einfach einen Öl-Auszug aus Gänseblümchen-Blüten selber machen, das sehen Sie in diesem Querbeet-Video: