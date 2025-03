Kann man Eier einfrieren Eier länger haltbar machen

Eier einfrieren

Die Verbraucherzentrale gibt an, dass man Eier tatsächlich einfrieren kann. Sie empfehlen das Ei aufzuschlagen und Eigelb und Eiweiß miteinander zu vermischen oder beides getrennt voneinander einzufrieren. Am besten eignen sich dazu Gefrierbeutel oder kleine Gefrierdosen. Doch warum soll man das Ei aufschlagen, kann man es nicht auch im Ganzen einfrieren?

Ei mit Schale einfrieren?

Auch eine gut gesäuberte Eiswürfelform bietet sich für das Einfrieren von Eiern an.

Wie lange sind gefrorene Eier haltbar?

Wenn Eier mit Eiweiß und Dotter eingefroren werden, so sind sie acht bis zwölf Monate haltbar, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen .

