Kaffeepreis Warum wir unseren Kaffee jetzt viel bewusster genießen …

Eine Tasse zum Frühstück, ein Espresso nach dem Mittagessen und dann noch einen Cappuccino am Nachmittag: Rund 15,5 Millionen Deutsche greifen mehrmals täglich zum beliebten Heißgetränk. Doch, wer sich weiterhin die kleinen Genussmomente des Tages gönnen möchte, muss den bitteren Beigeschmack von steigenden Kaffeepreisen in Kauf nehmen. Warum das so ist.

Bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von 164 Litern Kaffee im Jahr – das entspricht in etwa einem halben Liter pro Tag – liegt Deutschland 2025 im Ranking auf Platz 10. Kein günstiges Vergnügen, denn die Kaffeepreise sind stark gestiegen. Doch woran liegt das?

Wieso ist Kaffee so teuer geworden?

Die steigenden Kaffeepreise hängen vor allem mit zwei Faktoren zusammen – mit steigender Nachfrage und mit sinkenden Ernteerträgen aufgrund des Klimawandels.

Heutzutage wird Kaffee nämlich nicht mehr nur in Europa und in Nordamerika täglich konsumiert. Auch in Asien, Afrika und Südamerika steigt der Absatz rapide. Der Kaffeekult erobert die Welt und somit steigt die Nachfrage enorm.

Zeitgleich fallen die Ernteerträge geringer aus – das ist dem Klimawandel geschuldet. Rund 40 Prozent des Kaffees in Deutschland stammt aus Brasilien – Waldbrände, Hitze und Trockenheit führten hier allerdings zu großen Ernteausfällen. Auch Vietnam, der zweitgrößte Importeur Deutschlands, hatte einige Einbußen bei der Ernte aufgrund von Regen und Überschwemmungen.

Es wird also schlichtweg zu wenig Kaffee für die steigende Nachfrage produziert. So entstehen Preisanstiege von 53,1 Prozent für die Rohkaffee-Importe, beispielsweise - oder auch der gestiegene Verbraucherpreis von 12,2 Prozent für Bohnenkaffee. (Vergleich April 2024 und April 2025, laut Statistischem Bundesamt)

Sonderangebote für Kaffee

Und trotzdem: In jedem Supermarkt Regal gibt es dann doch Kaffee im Angebot. Delphine Sachsenröder, Redakteurin bei der Lebensmittelzeitung, zuständig für die Kaffeeindustrie, erklärt, wie das sein kann: "Kaffee ist jetzt umkämpft und war auch schon immer umkämpft, weil es ein sogenanntes Eckprodukt ist, das die Supermärkte nutzen, um mit Billigpreisen Kunden anzulocken, die dann im Laden auch teurere Produkte aus anderen Kategorien kaufen." Zu den Eckprodukten oder auch Schlüsselprodukten zählen Lebensmittel wie Butter, Nudeln oder auch Milch. Außerdem steigen auch die Preise der vermeintlichen Schnäppchen.

"Die Angebote liegen auch deutlich über den Angebotspreisen von vor einem Jahr. Angebote gibt's immer, aber heute ist sowohl der Normal-, also der Regulärpreis im Regal, als auch der Angebotspreis höher als vor einem Jahr, als der Rohkaffee noch billig war", so Delphine Sachsenröder.

Wird Kaffee jetzt zum Luxusgetränk?

"Aus meiner Sicht – mit einer 80 prozentigen Wahrscheinlichkeit – erwartet uns ein steigender Preis und zwar noch höher als das wir es heute gewöhnt sind", erklärt Röstmeister, Q-Grader, Kaffee-Sommelier Thomas Eckel aus der Murnauer Kaffeerösterei.

Er rechnet in fünf bis zehn Jahren definitiv nicht mit einem Preisrückgang. Einer der größten Faktoren dabei wird weiterhin der Klimawandel spielen. "Man rechnet, dass man bis 2050, wenn das Weltklima nur um 1,5 Grad steigt, circa 50 Prozent weniger ernten wird", so Thomas Eckel. Und auch der Konsum wird weiterhin steigen. Stand heute werden diese Faktoren auch in Zukunft die Treiber für den Preis sein.

Zwar wird bereits an neuen Technologien gefeilt, Stichwort klimaresistente Kaffeepflanzen, allerdings ist das ein sehr langer Prozess. Eine Alternative dazu wäre auch der Kaffee "aus dem Reagenzglas" – mittlerweile kann Kaffee chemisch so zusammengemixt werden, dass er aussieht, riecht und schmeckt wie Kaffee und auch ähnliche Wirkstoffe aufweist. In Europa ist das jedoch noch verboten. "Diese neue Technologie kann Druck aus dem Kessel nehmen", erklärt der Experte.

Aber in den nächsten Jahren wird es mit dem Preis vorrausichtlich erstmal nach oben gehen.

"Es wird für einige bestimmt mehr Luxus werden, ich hoffe aber, dass es eher für die Leute wieder ein Genussmittel wird, wo man so ein bisschen nachdenkt, wo das Gut herkommt", so der Sommelier.

