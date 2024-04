Käse als Dessert Käse schließt den Magen – stimmt das?

Käse schließt den Magen

An dem, was der Volksmund sagt, ist tatsächlich etwas dran. Ernährungswissenschaftlerin Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung erklärt, was genau passiert, wenn man eine Mahlzeit mit etwas Käse abrundet. Schließt Käse also wirklich den Magen:

Käse als Dessert

Daraus könnte man schließen, dass eine Käseplatte in jedem Fall das bessere Dessert ist – zum Beispiel als Abschluss eines schönen Essens mit Freunden. "Ich denke, erlaubt ist, was gefällt. Wenn man nach dem Essen etwas Süßes isst, ist der Insulinspiegel durch die Hauptmahlzeit ohnehin schon gefordert und auf einem hohen Niveau. Deswegen führt das Süße dann nicht extra zu einem starken Insulinausstoß", sagt Gabriele Kaufmann. Ein Käseabschluss enthält weniger Zucker und fordert ohnehin weniger Insulin an. Bei der Wahl eines Desserts nach dem Essen macht es also keinen allzu großen Unterschied, ob man süß oder herzhaft bevorzugt. Nach Käsegenuss ist man aber in jedem Fall länger satt.