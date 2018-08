Unglück bei Abensberg 18-Jähriger von Zug überrollt

Ein junger Mann aus dem Landkreis Kelheim ist in der Nacht von einem Zug überrollt und getötet worden. Man gehe im Moment nicht von einem Suizid aus, teilte die Einsatzzentrale der niederbayerischen Polizei mit. Der 18-Jährige befand sich am Sonntag früh gegen 04:30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Abensberg. Dort erfasste ihn ein durchfahrender Güterzug. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei sofort tot. Die Bahnstrecke war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Wie es zu dem Unglück kam ist derzeit noch nicht klar.

Ahnliche Unglücksfälle am Samstag in Köln

Am Samstagmorgen waren in Köln drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren von einem Güterzug überrollt worden, zwei von ihnen starben.