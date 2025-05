Joghurt gesund Warum Joghurt und Milch vor manchen Darmkrebsarten schützen

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebsart in Deutschland, das belegen die Zahlen des Krebsinformationsdienstes. Positive Entwicklung: Insgesamt sterben immer weniger Menschen in Deutschland an Darmkrebs. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre ist die Zahl um 17 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt Ende März mitgeteilt hat. Früherkennung und verbesserte Therapien könnten Gründe dafür sein.

Studie zu Joghurt und Darmkrebs

Ein Forschungsteam um den Harvard-Professor Shuji Ogino stellte in einer Untersuchung fest, dass Personen, die langfristig regelmäßig zwei Portionen Joghurt in der Woche aßen, ein 20 Prozent geringeres Risiko hatten, an bestimmten Formen von Darmkrebs zu erkranken. Der Joghurt-Effekt betraf Tumore, die sich auf der Schleimhaut in einem bestimmten Teil des Dickdarms, oft aus Darmpolypen, entwickeln, sogenannte proximale kolorektale Karzinome. Der langfristige Konsum von Joghurt führte laut des Wissenschaftsteams vor allem dazu, dass die Darmflora ausgewogen und die Darmbarriere intakt blieb.

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten vor allem die besondere Rolle der Bifido-Milchsäurebakterien, die im Joghurt enthalten sind. Sie nutzten dabei die Daten von zwei großen Datenerhebungen, die Nurses' Health Study (NHS) and die Health Professionals Follow-up Study (HPFS) – insgesamt Ernährungs- und Gesundheitsdaten aus Fragebögen von 132.056 Menschen. Und verglichen diese Angaben mit den 3.079 Fällen von Darmkrebs, die in diesen beiden Gruppen im Laufe der Zeit aufgetreten sind.

Milch trinken beugt Darmkrebs vor

Eine weitere Untersuchung von einem Team der Universität Oxford zeigt, dass Milch und Milchprodukte in der Ernährung das Risiko für Dickdarmkrebs senken können. Auch diese Untersuchung stützt sich auf statistische Daten – auf Fragebögen zur Ernährung von 542.778 britischen Frauen. Diese wurden nach jeweils drei bis fünf Jahren erneut befragt.

Die Ergebnisse: Ein Glas Milch, 0,2 l pro Tag, senkt das Erkrankungsrisiko im Schnitt um etwa 14 Prozent, 50 Gramm Joghurt um acht Prozent. Die Forschenden führen dies auf das enthaltene Kalzium zurück, wie sie in der Fachzeitschrift "Nature Communications" berichten. Der Konsum von Alkohol und rotes oder verarbeitetes Fleisch in der Ernährung erhöht dagegen das Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken.

