Ist Rhabarber Obst? Oder Gemüse?

Ist Rhabarber Gemüse?

Botanisch gesehen zählt der Rhabarber zum Gemüse – auch wenn er in der Regel wie Obst zu süßen Speisen verarbeitet wird.

Schmecken die weißen und die roten Stangen anders?

Die Sorten mit weißen Stangen sind im Geschmack tendenziell saurer als diejenigen mit roten Stangen. Beim Ernten des Rhabarbers Stangen nicht abschneiden, sondern am Ansatz unten packen und herausdrehen.

