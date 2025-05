Wird 2025 ein Maikäferjahr? Und was bedeutet das für unseren Garten?

Haben Sie heuer schon Maikäfer entdeckt? Lesen Sie hier, ob in diesem Jahr wieder Maikäfer unterwegs sind und was Sie gegen Engerlinge im Garten tun können.

Im späten Frühling ist es wieder so weit: Die Maikäfer erobern die Lüfte – wenn es denn ein Maikäferjahr ist. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Wir haben mit dem Maikäfer-Experten Dr. Ullrich Benker von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft am Institut für Pflanzenschutz gesprochen.

Ist 2025 ein Maikäferjahr?

Nein, 2025 ist kein Flugjahr der Maikäfer, sondern ein sogenanntes Hauptschadensjahr, erklärt Dr. Benker.

"Maikäfer werden heuer nicht so fliegen, weil das Hauptflugjahr in allen bekannten Maikäfergebieten letztes Jahr war. Das heißt, dort sind letztes Jahr die erwachsenen Käfer geflogen, haben einen Reifungsfraß gemacht, haben sich gepaart und haben die Eier in den Boden abgelegt. Heuer, 2025, ist ein sogenanntes Hauptschadensjahr." Dr. Ullrich Benker, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz

Die Engerlinge ernähren sich von Pflanzenwurzeln und verursachen dadurch erhebliche Schäden, besonders in großen Flächen wie Wiesen und Feldern.

Warum gibt es alle paar Jahre große Maikäfer-Populationen?

Maikäfer verbringen den Großteil ihres Lebens als Larven, sogenannte Engerlinge, in der Erde. Von der Eiablage bis zum Schlüpfen brauchen Maikäfer drei bis vier Jahre. Die Maikäfer innerhalb einer Region schlüpfen meist synchron und finden so leichter Partner zur Fortpflanzung. Diese Synchronität gibt es jedoch nicht überregional.

Wie erkenne ich, ob ich Engerlinge im Garten habe?

Wenn Pflanzen wie verdorrt und vergilbt wirken, eingeknickt sind oder man Fehlstellen von Gräsern feststellen kann, dann könnte es sein, dass sich Engerlinge in der Erde eingenistet haben und die Wurzeln abfressen. Um das mit Sicherheit feststellen zu können, kann man ein kleines Quadrat ausstechen, die Grasnarbe hochheben und dann nachsehen, ob sich Engerlinge im Boden befinden, so Benker. Wenn das zutrifft, sollte man diese am besten gleich absammeln und zum Abtöten in hochprozentigen Alkohol geben.

Was kann ich tun, wenn ich Engerlinge im Boden habe?

Bei größeren Flächen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, kann die Grasnarbe maschinell mit einer Fräse umgearbeitet werden. So gelangen die Larven an die Oberfläche und werden durch das UV-Licht geschädigt und von Vögeln oder anderen Tieren gefressen. In kleineren Gärten muss das händisch erledigt werden, so der Experte.

"Grasnarbe abheben, Engerlinge absammeln und Grasnarbe wieder drauflegen und die wächst dann hoffentlich bald wieder an." Dr. Ullrich Benker, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz

Wer sind die natürlichen Feinde der Maikäfer?

Neben Krähen, die die Engerlinge gerne aufpicken, mögen auch Füchse und Wildschweine die eiweißreichen Larven der Maikäfer.

Zudem haben sich spezielle insektenschädigende Pilze auf Engerlinge spezialisiert. Sie befallen die Larven, wachsen sich dort aus, treten nach außen und über Sporen verbreiten sie sich weiter. Allerdings braucht dieser Pilz auch ein feuchtes Umfeld, um sich ausbreiten zu können. Laut dem Maikäferexperten wird das aufgrund der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr schwierig.

Was sind Maikäfergebiete in Bayern?

Das verändert sich immer wieder, so Dr. Benker. Der Bayerische Wald ist seit einiger Zeit das größte zusammenhängende Gebiet. Betroffen sind die Landkreise Passau, Regen, Freyung-Grafenau sowie Teile des Deggendorfer Landkreises. Aber auch in München sind vergangenes Jahr einige Maikäfer geflogen, berichtet Dr. Benker. Im Englischen Garten dürften sich also dieses Jahr ein paar Engerlinge im Boden befinden.

Wo ist das Maikäferdorf?

Das sogenannte Maikäferdorf Reichling liegt zwischen Lech und Ammersee. Dort gab es über Jahrzehnte hinweg, neben der im regulären Zyklus geschlüpften Maikäfer, auch Frühstarter und Spätstarter. Manche Exemplare der Population sind also ein Jahr zu früh unterwegs gewesen, manche ein Jahr zu spät. Aber es wurden ausreichend Geschlechtspartner gefunden. Die Folge war, dass es dort in jedem Jahr ein Flugjahr mit zahlreichen Maikäfern gegeben hat. Bis auf das Jahr 2013, in dem ein Kälteeinbruch im Frühjahr den Flug komplett unterbunden hat. Dieser Ausfall einer Generation hatte noch Auswirkungen auf spätere Flugjahre, so Benker.

Wann ist das nächste Maikäferjahr?

Aufgrund des Lebenszyklus der Maikäfer wird 2027 das nächste Flugjahr der Maikäfer bei uns werden, verrät Dr. Benker.

Sie sind sich nicht sicher, ob es sich um einen Maikäfer oder einen Junikäfer handelt? Das sind die Unterschiede.

