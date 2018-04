Weinbergshütte ausgeraubt Iphofen: 30-Zentimeter-Reblaus gestohlen

In Iphofen wurde aus einer Holzhütte im historischen Weinberg eine übergroße Plastik-Reblaus gestohlen. Laut Polizei ist sie 30 Zentimeter lang, mehrere Kilo schwer und etwa 2.000 Euro wert.

Die Weinbergshütte liegt abseits jeglicher Bebauung am Fuß des Schwanbergs, ist über eine Treppe zu erreichen und ist frei zugänglich. Sie wurde von der Stadt Iphofen errichtet. In der Hütte sind Informationstafeln über die Geschichte des Weinbaus angebracht. In der Mitte des Raumes befand sich unter einer schweren Glasscheibe im Boden die übergroße Skulptur einer Reblaus. Ein Unbekannter muss die Glasplatte abgeschraubt und die die Reblausnachbildung herausgenommen haben. Die Regblaus ist ein bedeutender Schädling im Weinbau.