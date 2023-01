Insekten essen Wo ist Insektenpulver drin und wie heißt das auf der Zutatenliste?

Die EU erlaubt zum 24. und 26. Januar, dass Nahrungsmitteln ein gewisser Anteil an Insektenpulver beigemengt werden darf aus gefrorenen und getrockneten, sowie entfetteten Hausgrillen und aus Larven des Getreideschimmelkäfers, den sogenannten Buffalowürmern. Neu sind Insektenanteile in Nahrungsmitteln nicht - Larven des Mehlwurms und Wanderheuschrecken sind in der EU bereits seit 2021 zugelassen.

Insekten in Nahrungsmitteln

Für diese Produkte ist die Beimengung von Hausgrillen-Pulver in der EU dann erlaubt: Soßen, Pizza, Backmischungen, Brot, Pizza, Fleischprodukte und Fleischersatzprodukte. Pulver aus den Larven des Getreideschimmelkäfers können enthalten sein in Porridge, fertigen Sandwiches, Nudeln, Brot und Brötchen, Chips, Fleisch- und Fleischersatzprodukte.

Zutatenliste - so erkenne ich Insekten

Die genaue Kennzeichnung für Insektenbestandteile in Nahrungsmitteln hat die EU noch nicht festgelegt, alle Regeln zu "Novel Food" sind derzeit noch Übergangsregelungen. Auf den ersten Blick ist daher nicht zu erkennen, ob ein Supermarktprodukt mit Insektenpulver angereichert ist, denn es muss nicht ausdrücklich auf der Packung des Produkts stehen. Allerdings muss die Insektenart in der Zutatenliste aufgeführt sein, davor kann noch stehen "teilweise entfettetes Pulver aus ..." oder "getrocknete Larven/Pulver aus Larven von ...":

Hausgrille: Acheta domesticus

Larven des Getreideschimmelkäfers/Buffalowürmer: Alphitobius diaperinus

Wanderheuschrecke: Locusta migratoria

Larven des Mehlwurms: Tenebrio molitor/gelber Mehlwurm

Insekten essen Vorteile

Der Vorteil von Insektenanteilen sind vor allem die Inhaltsstoffe, so Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern: "Es ist von Vorteil, weil die Insekten sehr viel Protein liefern, hochwertiges Fett und ganz viele Mineralstoffe und Vitamine. Insekten sind dabei gleichzeitig nachhaltig in der Produktion."

Insekten essen Allergie

Allergikerinnen und Allergiker, die auf Schalen- und Krustentiere, Weichtiere oder Haustaubmilben allergisch reagieren, könnten unter Umständen auf Insektenpulver mit einer Kreuzallergie reagieren - deswegen muss ein Warnhinweis auf der Packung stehen, so Daniela Krehl. Allerdings haben die Verbraucherzentralen bei einem Marktcheck im Oktober 2022 einige Kennzeichnungslücken bei insektenhaltigen Produkten entdeckt.

Wie schmecken Insekten

Wie werden die Insekten eingesetzt - zum Beispiel in einer "Pizza con Heimchen"? "Bei der Pizza werden Insekten als Pulver im Teig verwendet und dann merke ich das im Prinzip gar nicht, weil Insekten relativ neutral, vielleicht ein wenig nussig schmecken. Aber es gibt in der Zwischenzeit auch Snacks, wo ich die Grille tatsächlich auch sehe. Und die ist dann intensiv mit Curry oder Chili gewürzt und soll eine Alternative zu Chips sein", sagt Daniela Krehl.

Vegane Fleischersatzprodukte mit Insekten noch vegan

Ist ein veganes Hackfleisch denn überhaupt noch vegan, wenn Insekten darin enthalten sind? Die Antwort unserer Expertin: "Prinzipiell ist es so, dass Insektenpulver auch in Fleischersatzprodukten eingesetzt werden darf, dabei muss es aber auch wieder deklariert, also gekennzeichnet werden. Ich sehe das nicht als sinnvoll an, das noch als veganes Produkt zu verkaufen, sondern es ist ein Fleischersatzprodukt."

Insektenpulver ist ein teurer Rohstoff, Produkte damit teuer

Es ist nicht zu befürchten, dass insektenpulverhaltige Nahrungsmittel massenweise im Supermarkt auftauchen, denn Insektenpulver ist relativ teuer. Die Verbraucherzentrale schreibt dazu: "Bei den in der Marktstichprobe erhobenen durchschnittlichen Preisen von mehr als 43 Euro pro 100 Gramm werden insektenhaltige Lebensmittel sonst auch weiterhin ein Nischendasein fristen."

