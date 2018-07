Friedliches Wochenende Innenminister Herrmann lobt nach AfD-Parteitag Polizeieinsatz

Über 2.000 Polizisten waren am Wochenende in Augsburg wegen des AfD-Parteitags und zahlreicher Protestveranstaltungen im Einsatz. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zog ein positives Fazit. Krawalle seien durch konsequentes Einschreiten verhindert worden.

Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) hat zum Abschluss des AfD-Parteitagswochenendes in Augsburg den Einsatz der Polizei gelobt. "Dank hoher Polizeipräsenz und konsequentem Einschreiten der Bayerischen Polizei gab es in Augsburg keinerlei Krawalle", heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Ministers.

Herrmann: Einsatz in Augsburg „umsichtig und souverän“

Herrmann dankte den 2.300 Beamten aus mehreren Bundesländern für ihre Arbeit. Den Einsatz nannte er "umsichtig und souverän". Mit Blick auf den Umgang mit linksextremen Störern am Augsburger Messegelände erklärte Hermann, die Einsatzkräfte hätten "immer den richtigen Weg gefunden, die emotional aufgeladene Situation zu beruhigen."