BAYERN 1 Konzert Eros Ramazzotti 2019 live in München

"Vita Ce N’è World Tour" - so der Titel der neuen Tournee von Italiens Popstar Nummer Eins. Im Februar 2019 kommt Eros Ramazzotti zum einzigen Konzert in Bayern nach München.

"Wenn er singt, bekomme ich ein Gänsehaut". - "Typisch, toll, sehr italienisch." - "Eine Augenweide.".

So die Kommentare von BAYERN 1 Hörerinnen beim letzten Eros-Konzert 2016 in München. Im Februar 2019 kommt Eros wieder einmal in die bayerische Landeshauptstadt. Es ist das einzige Konzert in Bayern im Rahmen seiner neuen Weltournee.

"Vita Ce N’è World Tour" ist der Titel der neuen Tournee. "Da ist Leben" lässt sich "Vita Ce N'è" übersetzen.

Wir freuen uns auf "dieses Leben".

Eros Ramazzotti - ein Weltstar

Mit über 50 Millionen verkauften Platten und Hits wie "Adesso Tu", "Fuoco Nel Fuoco", "Dove C'e Musica" und "Se Bastasse Una Canzone" gehört der Sänger und Songwriter zu den erfolgreichsten der Welt. In diesem Jahr erschien ein neues Greatest-Hits-Album.

Aus Roms Armeleuteviertel

Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina heißt der Popstar mit vollem Namen. Ganz ohne Komplikationen soll es bei der Taufe wegen des Liebesgottes im Vornamen nicht abgegangen sein. Der Magenbitter hinten im Namen kommt vom Vater. Der war Hobbyschlagzeuger und legte dem Sohn das musikalische Talent in die Wiege. Eros Ramazzotti ist 1963 im römischen Stadtteil Cinecittà geboren. Ein erster Platz 1986 beim San-Remo-Musikfestival begründete seine Karriere. Seitdem wird der Sänger mit der Stimme aus Samt und Reibeisen von seinen zahlreichen Anhängern angebetet. Mit seinen Balladen hat er die Herzen von Millionen, vor allem weiblichen Fans, erobert.

Hader mit dem Liebesleben

Eros im BAYERN 1-Studio

Privat klappte es mit dem anderen Geschlecht nicht immer reibungslos. Auf dem Papier war Eros fast zehn Jahre lang mit der blonden Moderatorin Michelle Hunziker verheiratet. Tatsächlich krachte es aber schon nach knapp vier Jahren. Die Moderatorin gab seiner Eifersucht die Schuld. Er schwor sich nach der Trennung angeblich, nie mehr zu heiraten.

Ramazzotti und Hunziker haben eine gemeinsame Tochter: Aurora. Den Namen hat Ramazzotti auf den rechten Unterarm tätowiert. Auch den Song "L'Aurora" hat er dem Mädchen gewidmet.

Eros Ramazzotti und Marica Pellegrineli

Seit 2011 hat der Musiker eine zweite Tochter mit seiner zweiten Ehefau Marica Pellegrinelli. Im März 2015 ist Eros zum dritten Mal Vater geworden. Sein erster Sohn heißt Gabrio Tullio.

Eros ist ein leidenschaftlicher Fußballfan. Er spielt in der "Nazionale Italiana Cantanti", der Fußballmannschaft italienischer Sänger.

Eros bei einem Benefizspiel 2017 in Turin

In dieser Mannschaft absolvierte er als Stürmer 222 Spiele zu wohltätigen Zwecken und erzielte dabei 127 Tore.