Tickets gewinnen Nenas Nichts Versäumt-Tour 2018

Nena kommt nach Bayern - wir verschenken Tickets für die Konzerte am 14. Mai in Kempten, am 15. Mai in Regensburg und am 22. Mai in Augsburg! Melden Sie sich in unserem Formular an. Einsendeschluss ist der 4. Mai, 12.00 Uhr. Das Los entscheidet - viel Erfolg!

Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern ist Nena eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlerinnen überhaupt, jetzt feiert sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum in großem Stil! Die Nichts Versäumt-Tour macht im Frühjahr 2018 Station in 27 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Sechs Stationen liegen in Bayern. Bayern 1 präsentiert die Konzerte.

Ihr Leben

Nena mit Band in den 80ern

Nena kommt am 24. März 1960 als Susanne Gabriele Kerner in Hagen zur Welt, als Älteste von drei Geschwistern. Die Eltern geben ihr den Kosenamen Nena. Das Gymnasium verlässt sie nach der 11. Klasse, auf Wunsch ihrer Eltern macht sie eine Ausbildung zur Goldschmiedin.

Erste Schritte Richtung Bühne geht Nena 1977 als Sängerin der Band "The Stripes“. Die Band bricht 1981 auseinander, der Schlagzeuger und die Sängerin ziehen gemeinsam nach Berlin. Zusammen mit Rolf Brendel, Uwe Fahrenkrog - Petersen, Carlo Karges und Jürgen Dehmel gründet Nena die Band, die sich schlicht nach ihrer Sängerin benennt. Und schon ihre zweite Single "99 Luftballons" wird ein Mega-Welthit und verkauft sich millionenfach.

Nena und Udo Lindenberg 2003 in Regensburg

Dass in den 80ern ausgerechnet die beiden größten Neue-Deutsche-Welle-Stars Udo Lindenberg und Nena eine Affäre haben, bleibt lange ein Geheimnis. Nena trifft Udo in wechselnden Kostümen, mal als Nonne, mal tief verschleiert. Nach einem halben Jahr ist die – laut Udo – "Wahnsinnsromanze" vorbei.

Nena mit Enkel Victor

Nena hat fünf Kinder und zwei Enkelkinder. Sie ist ungeheuer vielseitig: Jurorin und Coach ("The Voice of Germany“), Schauspielerin, Autorin, Werbegesicht, Musikerin und Sängerin. 2015 hat sie das Studioalbum "Oldschool" aufgenommen und ging damit auf Club-Tour. Vor Kurzem hat sie "Nena 40 - Das neue Best of Album" herausgebracht. Nena - das ist eine Musik-Marke mit großer Beständigkeit.

Wir freuen uns auf Nenas sieben Konzerte 2018 in Bayern.