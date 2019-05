BAYERN 1 präsentiert The Eagles live 2019

38 Millionen Mal ist "Their Greatest Hits (1971–1975)" verkauft worden und verdrängte den lange Zeit führenden "Thriller" auf Platz 2. Und auch auf Platz 3 der immerwährenden Verkaufsrangliste haben sich die Eagles festgesetzt. Dort rangiert ihr Album "Hotel California", das die kalifornische Rockband 1977 herausgebracht hat.

Die Eagles – Don Henley, Joe Walsh und Timothy B. Schmitt sowie Vince Gill und Deacon Frey – bringen ihre von der Kritik gefeierte Tournee 2019 nach Europa, um ihre Klassiker "Hotel California", "One Of These Nights", "Life In The Fast Lane", "Desperado" und viele mehr dem europäischen Publikum zu präsentieren. Die Tour startet Ende Mai in Antwerpen und führt durch zahlreiche Metropolen Europas, darunter München am 30. Mai, bevor sie Anfang Juli ihren Abschluss in Dublin findet.

Es gab einige Auf und Abs in der mehr als 40-jährigen Geschichte der Band. 1980 tönte Don Henley, eher würde die Hölle einfrieren, als dass er jemals wieder mit dieser Band auf Tour gehen wollte. 1994 gingen die Eagles dann auf "Hell Freezes Over"-Tour. 2001 wurde Gitarrist Don Felder gefeuert. 2016 starb Gründungsmitglied Glenn Frey. Don Henley dachte ans Aufhören. Inzwischen aber spielt Freys Sohn Deacon mit, und die Eagles denken nicht daran abzutreten. Inzwischen stehen sie sogar wieder als Fünfer-Formation auf der Bühne - wie in den Anfängen.

Wir freuen uns auf die Musikikonen mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Rock, Pop und Country - relaxt und kraftvoll zugleich.