BAYERN 1 präsentiert Bryan Adams: The Ultimate Tour in Nürnberg

Der Kanadier ist einer der Giganten der Rockmusik. "The Ultimate Tour" präsentiert Bryan Adams mit einem packenden Set. Es beinhaltet sämtliche Charterfolge plus zwei brandneue Tracks aus seinem letzten Album. Auf der Tour präsentieren Adams und seine langjährigen Begleiter Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher eine mitreißende Show, bei der sich Hits und Highlights aneinander reihen.

Vier Mega-Hits verdeutlichen die musikalische Dominanz von Bryan Adams in den 90ern: "Everything I Do", "Please Forgive Me", "All For Love“ und "Have You Ever Really Loved A Woman". Schon Mitte der 80er hatte sich Adams seinen Platz in der "Rock’n’Roll Hall of Fame" erspielt, als er mit den "Reckless"-Klassikern "Summer Of ‘69", "Somebody“ und "Run To You" sowie „Cuts Like A Knife“ Weltruhm erlangte.

Energiegeladene Lieder, rauer Gesang , aber ebenso wunderschöne Balladen wurden zu seinen Markenzeichen. "Everything I Do“, der Ohrwurm aus dem Robin Hood-Film, ist als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten in die Annalen der Rockgeschichte eingegangen.

Bryan Adams live – das sind mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement analog zu dem Versprechen seines Millionensellers "Let’s Make A Night To Remember“. Es ist, wie es seine Rockhymne "Straight From The Heart" so treffend beschreibt: direkt von seinem Herzen in die seiner Fans.

Wir freuen uns auf das Konzert in Nürnberg.