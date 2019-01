Volksbegehren Artenvielfalt Soll ich mich für "Rettet die Bienen" eintragen oder nicht?

Ab heute können sich Bürger in Bayern für das Volksbegehren zur Artenvielfalt eintragen, bekannt unter dem Schlagwort "Rettet die Bienen". Worum geht es dabei genau? Was spricht dafür, was dagegen? Der BAYERN 1 Umweltkommissar schaut genau hin.

Von: Alexander Dallmus