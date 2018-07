Jogis WM-Tagebuch Die Gedanken des Bundestrainers

Damit die Verteidigung des Weltmeistertitels in Russland klappt, hat Jogi einen Plan gemacht - mit "höggschder Disziplin".

Also gut, das mit der "höggschden Disziplin" darf man nicht so eng sehen. Jogi Löw raucht schon gern mal eine, wenn niemand hinschaut. Und wenn dann doch mal ganz viele hinsehen wie im Fernsehen und ihn mit heimlicher Fluppe erwischen, dann kann das dem Jogi doch auch keiner so richtig übelnehmen. Ein Lebemann aus dem Schwarzwald soll und darf schließlich auch dem Genuss frönen. Wenn dafür das Ergebnis stimmt ...

Das Tagebuch allerdings führt er mit "höggschder Disziplin". Bis zum Ende der WM 2018 gewährt der Bundesjogi auf jeden Fall exklusiven Einblick in seine geheimsten Gedanken. Wie es weiter geht? Das verrät er seinem Tagebuch - und uns .