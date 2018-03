Bayern 1-Konzert Sting bei den Königswinkel Open Airs in Füssen

Sting ist ein Energiebündel. Seit mehr als einem Jahr ist er mit seinem aktuellen Album "57th & 9th" auf Tour und hat 115 Konzerte in Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Europa gegeben. Im Juli kommt er zu den Königswinkel Open Airs nach Füssen.

Schnörkellos! So kommt das zwölftes Solo-Studioalbum des Popstars daher. Viele packende Gitarrensounds, Leidenschaft! "57th & 9th" ist Stings erstes Rock/Pop-Projekt seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Titel "57th & 9th" steht für eine Straßenkreuzung in New York. An der Kreuzung mitten in Manhattan stand Sting immer wieder mal und hat auf dem Weg ins Studio den einen oder anderen Gedanken an einen Text oder eine Melodie gesponnen.

Sting beim Konzert in der Olympiahalle 2017

Mit dabei im Studio war unter anderen der bewährte Sting-Mitstreiter Dominic Miller an der Gitarre, der Sting auch auf der Tour begleitet. Zur Tour-Band gehören außerdem der Schlagzeuger Josh Freese und der Gitarrist Rufus Miller. Er ist der Sohn von Dominic Miller. Bei dem Konzert vergangenes Jahr in der Münchner Olympiahalle stand auch Stings Sohn Joe mit auf der Bühne. Die Band mit den zwei Vater-Sohn-Duos lieferte einen umjubelten Auftritt.

Die Tour ist jetzt auch auf einer DVD verewigt. "Sting: Live At The Olympia Paris“ zeigt den Auftritt in der französischen Hauptstadt im April 2017. Ein musikalisches Highlight!

Bühne in Füssen

Die Kulisse bei den Königswinkel Open Airs in Füssen kann da noch eins draufsetzen: der Barockgarten, der Forggensee, die Berge, der Blick auf die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Grandios!

Wir freuen uns auf das Konzert.