Bayern 1-Outdoor Festival in Kelheim Action, Spaß und Musik für die ganze Familie

Das Bayern 1-Outdoor Festival in Kelheim verbindet Aktivität in der Natur mit Spaß am Leben unter Gleichgesinnten, es ist ein Mix aus Freizeitsport, Show und Kulinarik.

Paddeln auf der Donau

Wer aktiv sporteln möchte, macht zum Beispiel mit bei geführten Wanderungen oder Radtouren rund ums malerische Kelheim. Oder er belegt einen Stand-up-Paddling-Kurs oder er probiert ein Kajak aus. Auch verschiedene Fitness-Angebote laden zum Bewegen ein und vieles mehr.

Wer einfach "nur" als Besucher dabei sein möchte, ist ebenso herzlich willkommen. Unser Showprogramm und viele andere Attraktionen wie zum Beispiel das Kinder- und Familienprogramm "Fit & Aktiv" von Skirennläuferin Viktoria Rebensburg sind ebenfalls kostenlos. Gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bietet die Spitzensportlerin 10- bis 12-Jährigen die Möglichkeit, sich auf spielerische Art und Weise mit den Themen Gesundheit, Sport und Ernährung auseinanderzusetzen.

Die beste Musik für Bayern – mit Sasha und der Bayern 1-Band

Sasha

Bayern 1 präsentiert im Oktober die Konzerte von Popstar Sasha in Bayern. Schon vorher ist Sasha Gast beim Outdoorfestival. Er kommt mit seinen größten Hits wie If You Believe, I Feel Lonley oder We Can Leave The World und seinem neuen deutschen Album "Schlüsselkind“ nach Kelheim. Der gebürtige Westfale hat in den vergangenen 20 Jahren mit seinen Plattenverkäufe im In- und Ausland 17 Mal Gold- und sechsmal Platin-Status erreicht. Er wurde unter anderem mit vier Echos, dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Bayern 1-Band

Das aktuelle Programm der Bayern 1-Band heißt "Radioshow 2018“. Über 100 Rock und Pop-Songs haben die sieben Musiker im Repertoire und heizen damit dem Publikum so richtig ein. Was sonst im Radio läuft, bringt die Bayern 1-Band auf die Bühne - frei nach dem Motto: "Rockin‘ all over the World."

Würschtelbude war gestern

Tacos

Beim Bayern 1-Outdoorfestival bieten Köche Spezialitäten aus aller Welt an verschiedenen Foodtrucks an. Ob amerikanischer Burger, italienische Pasta, asiatisches Curry oder Tex-Mex-Style - auf der Schlemmermeile am Pflegerspitz gibt’s Schmankerl für jeden Gaumen.

Ein Fest, das bewegt

Ein Kick, Entspannung, Spaß, Erholung, ein Wohlgefühl! Laden Sie sich so richtig positiv auf und kommen Sie nach Kelheim.

Weitere Infos demnächst hier!