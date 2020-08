Pop meets Klassik Night of the Proms 2021

Die Night of The Proms können aufgrund der Corona-Pandemie 2020 leider nicht stattfinden - aber die gute Nachricht: Ein Nachholtermin für 2021 steht bereits fest. Alles zur Ticketgültigkeit und den neuen Terminen hier:

Das Rezept ist ausgereift: Man nehme außergewöhnlich starke Künstler aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten und Genren der Popgeschichte und präsentiere deren legendäre Hits in Begleitung eines Sinfonieorchesters, das zwischen den einzelnen Pop-Acts zudem die populärsten Hits der Klassik auf die Bühne zaubert. Heraus kommt ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk, das die Besucher auf eine Reise durch 300 Jahre populärer Musik entführt.

Mehr als 200 Personen bestehend aus Chor, Orchester und Künstler auf der Bühne, sowie der Crew im Hintergrund, sind an dieser Tournee beteiligt und über mehrere Wochen auf Tour durch die größten Eventhallen in ganz Deutschland. Leider ist genau das in diesen Zeiten immer noch nicht möglich, daher haben sich die Veranstalter nun schweren Herzens entschieden, die Tournee auf kommendes Jahr zu verlegen.

"Als einer der Moderatoren der Show bin natürlich auch ich traurig, dass die 'Proms' in 2020 nicht stattfinden können. Unter den aktuellen Umständen ist es aber die richtige Entscheidung. Umso größer ist jetzt schon meine Vorfreude auf 2021." Marcus Fahn, BAYERN 1 am Morgen

Night of the Proms 2021

Die gute Nachricht: Alle für 2020 verpflichteten Künstler bleiben den Proms treu und werden auch die Konzerte im November/ Dezember 2021 spielen. Wen Sie erwarten dürfen, werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten für 2020 behalten ihre Gültigkeit für 2021. Sie brauchen nichts zu tun, bitte beachten Sie nur, auf welchen Tag die diesjährigen Termine in 2021 verschoben werden. Sollte der Termin für Sie nicht wahrnehmbar sein, können die Tickets auch an der jeweiligen Vorverkaufstelle zurückgegeben werden.

Tourneeabschluss 2021 in München Freitag, 11.12.2020 verschiebt sich auf Freitag, 17.12.2021

Samstag, 12.12.2020 verschiebt sich auf Samstag, 18.12.2021

Sonntag, 13.12.2020 verschiebt sich auf Sonntag, 19.12.2021

Neue Tourneetermine

Hier finden Sie alle Terminverschiebungen der Night of the Proms Tournee als Übersicht: