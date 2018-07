BAYERN 1 Kinopremiere "Sauerkrautkoma" vorab und kostenlos!

Da sans wieda, da Franz und da Rudi. Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und sein Spezl Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) sind zurück auf der großen Leinwand. Am 9. August startet der fünfte Teil der Krimireihe von Rita Falk in den Kinos. So viel wollen wir schon verraten: Das Dreamteam mischt diesmal die Landeshauptstadt und Niederkaltenkirchen auf - wie in alten Zeiten. Heiraten steht auch auf dem Plan.

Damit Sie auf das neue Abenteuer nicht bis zum 9. August warten müssen, verschenken wir Tickets für die exklusive Vorab-Kino-Premiere am 24. Juli 2018 in zehn bayerischen Kinos. Wir kommen nach Schweinfurt, Bayreuth, Schwabach, Tirschenreuth, Türkheim, Günzburg, Abensberg, Passau, Hausham und Neuburg a.d. Donau.

